Eupen a finalement pris un point lors de son déplacement à Zulte Waregem, alors qu'il avait été en tête pendant presque tout le match. Les sentiments étaient donc mitigés chez les Pandas.

"Quand on a trois fois deux buts d'avance, on devrait toujours gagner le match. Nous ne sommes donc pas vraiment heureux de cette égalité de points", a clairement déclaré Rune Paeshuyse après le 5-5. "Il y avait certainement plus à prendre qu'un point, mais avec le recul, nous pourrions encore être heureux avec un point à la 94e minute".

Une idée partagée par l'entraîneur Kristoffer Andersen : "Nous savions d'avance qu'un match contre Zulte Waregem n'est jamais terminé. Nous aurions dû tuer le match plus rapidement et nous avons également eu des occasions à 0-3 par exemple, mais dans l'ensemble, c'est peut-être un point utile. Il y a quand même de la déception parce qu'on a tout gâché en cinq minutes".