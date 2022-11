Steven Defour: "Je n'avais jamais vécu ça et je trouve ça dommage pour les joueurs de Charleroi"

Drôle de soirée aussi, pour les Malinois, samedi à Charleroi.

Le Kavé va prendre trois points sur tapis vert, après l'arrêt du match à Charleroi, mais ça ne masquera pas la déception de Steven Defour, pas convaincu par la prestation de son équipe. "On ne méritait certainement pas de gagner ce match. On a bien vu que Charleroi était une équipe en plein doute, mais on n'a pas su en profiter."

"On n'a pas su exploiter nos possibilités, Charleroi a petit à petit pris l'ascendant et ils ont marqué. On espérait encore inverser la tendance et puis le match a été arrêté", ajoute le coach malinois.

Un scénario regrettable pour Steven Defour. "C'est quelque chose que je n'avais encore jamais vécu. Et je trouve ça vraiment dommage pour les joueurs de Charleroi. Le règlement est clair, même si j'aurais préféré prendre les trois points sur le terrain..."