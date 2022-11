"Le Mambourg se doit de redevenir ce chaudron craint par les adversaires. Pas par ses propres joueurs et/ou son public"

Le Sporting de Charleroi a communiqué ce lundi après les incidents du match à domicile ce samedi contre Malines, et l'arrêt forcé de la rencontre de la part d'une partie de ses propres supporters.

Après que les Storm Ultras - le noyau dur des Zèbres - aient adressé leurs "excuses et regrets" envers les aurtres supporters, tout en "assumant totalement" leurs actions, sur leur page Facebook, le club vient quant à lui de communiquer.

Le Sporting se dit "conscient" de la situation sportive actuelle. Celle-ci a motivé une "profonde remise en question" en interne.

Néanmoins, le club "déplore le climat délétère qui a précédé et entouré la rencontre de ce samedi". "C’est d’autant plus regrettable que ces derniers mois, le Sporting de Charleroi a plusieurs fois tendu la main vers l’ensemble de ses tribunes, mettant notamment sur pied le Collectif RCSC, organe représentatif et élu par les tribunes elles-mêmes – T4 inclue -, où sont débattus tous les sujets, sans filtre et en toute transparence. Un contact permanent existe également avec les représentants du 12e Homme. (...) Par ailleurs, il devenait totalement inéluctable qu’après deux arrêts sciemment (!) orchestrés, un troisième arrêt 'imprévu', fatal au bon déroulement de la rencontre, intervienne, fruit d’une tension exacerbée depuis plusieurs jours."

"C’est pourquoi le Sporting de Charleroi a immédiatement entamé un dialogue avec différents acteurs, afin de faire toute la clarté sur certaines lacunes actuelles (règlement sur les arrêts des matchs, cagoules dans les stades, identification des fauteurs de trouble, …), tout en souhaitant restreindre au maximum les dérives à l’avenir. En attendant, des sanctions frapperont certains groupes de supporters de manière collective, tandis qu’en fonction des identifications en cours, certaines mesures individuelles seront aussi décrétées sur base de l’exclusion civile de Stade", poursuit le communiqué.

"Enfin, le Sporting de Charleroi rappelle qu’il a plus que jamais besoin de tous ses supporters. L’arrivée d’un nouvel entraîneur, d’un mercato ainsi que d’un second tour complet (17 matchs) ouvrent la perspective de jours meilleurs pour l’ensemble des parties du Club. Le Mambourg se doit de redevenir ce chaudron craint par les adversaires. Pas par ses propres joueurs et/ou son public", rappelle le Sporting.