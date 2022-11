Loïc Lapoussin : "On savait que le Standard allait nous rentrer dedans"

L'Unioniste était satisfait de la performance de son équipe sur la pelouse du Standard.

Ce dimanche, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée sur la pelouse du Standard de Liège (2-3). "A force d'enchaîner les matches, on finit par acquérir de la maturité. On savait que le Standard allait nous rentrer dedans, mais on a pu répondre présent et on savait ce qu'on allait faire. On sait qu'on doit toujours se battre jusqu'au coup de sifflet final, on l'a encore démontré aujourd'hui. Cela va faire du bien de se reposer après tous les matches enchaînés. On va pouvoir repartir sur de bonnes bases" se réjouit Loïc Lapoussin.

Suite à ce succès, l'Union occupe désormais la deuxième place du classement. "On a appris ça dans le vestiaire. Tant mieux. On fait ce qu'on a à faire sur le terrain, et on regarde le classement après. On est contents d'être deuxièmes à la trêve. On regarde le classement chaque semaine, mais on ne se prend pas la tête sur notre position. On prend match par match, et on verra où cela nous mène."

Dorénavant attendue, l'Union parvient tout de même à enchaîner les résultats positifs. "On n'est plus une surprise. On essaie de tout donner, continuer sur ce que l'entraîneur nous dit, sur ce que l'on sait faire sur le terrain, et cela nous réussit" conclut Loïc Lapoussin.