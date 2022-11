Les Malinois devront faire mieux après la trêve: "Nous serons mieux armés"

La première partie de saison n'a pas été à la hauteur des ambitions malinoises, même si les points que le Kavé va récupérer sur tapis vert après l'arrêt du match à Charleroi, devrait permettre à Malines de rester à portée de fusil du top 8.

21 points sur 54 (si on compte les trois points gagnés à Charleroi): c'est le bilan affiché par Malines à l'issue du premier tour. Un bilan insuffisant, à l'image des 60 premières minutes du déplacement de samedi à Charleroi. "On n'a pas joué comme on le devrait, il y a pas mal de points à travailler dans les prochaines semaines", reconnaissait Rob Schoofs, après l'arrêt définitif de la rencontre.

La trêve arrive donc au bon moment, pour des Malinois qui n'ont pas été au niveau souhaité depuis le début de la saison. Et qui vont récupérer des forces vives. "Plusieurs joueurs vont revenir de blessures et on sera mieux armé pour attaquer la deuxième partie de la saison", insiste le capitaine malinois.

Jordi Van Lerberghe, Kerim Mrabti, Dimitri Lavalée et Lucas Bijker sont notamment à l'infirmerie et devraient pouvoir effectuer leur retour dans les prochaines semaines.