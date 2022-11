Les South Leaders d'Anderlecht réagissent après l'arrêt temporaire du match dimanche

Dimanche, la tribune Sud du RSC Anderlecht fêtait son anniversaire, et l'a fait avec un peu trop de pyrotechnie. La rencontre a été temporairement arrêtée. Au lendemain des événements regrettables au Mambourg, cela avait fait parler.

Tout le monde avait encore en tête l'arrêt définitif du match entre Charleroi et Malines, alors même que les Zèbres menaient, la veille au Mambourg. Alors quand, en plein match, les South Leaders du RSC Anderlecht ont allumé de la pyrotechnie et lancé des feux d'artifice, la réaction a été virulente. Le Lotto Park a hué sa tribune, et l'arbitre a temporairement renvoyé tout le monde au vestiaire.

Lundi soir, au lendemain des événements, le groupe de supporters South Leaders a décidé de réagir via communiqué. Les SL fêtaient leur 10e anniversaire, précisent-ils, et n'avaient donc pas du tout l'intention de déstabiliser leurs joueurs ou de faire arrêter le match. "Nous l'avons expliqué aux joueurs après la rencontre", explique le communiqué. "Preuve en est : aucun projectile n'est arrivé sur la pelouse. Nous avions également retiré tous nos tifos et drapeaux de la tribune au préalable".

Le groupe reconnaît cependant que le timing "n'était pas idéal", mais précise : "L'usage d'engins pyrotechniques fait partie de la culture et du mouvement ultra, et ce partout dans le monde. Chaque week-end, des shows pyrotechniques ont lieu en cours de match en Pologne, en France, en Grèce, en Suisse, en Suède, en Allemagne (...)".

ll faut donc distinguer, continue le communiqué, l'usage de pyrotechnie dans le but de causer un arrêt du match ou de protester comme au Mambourg et à des fins récréatives et "à but festif, ce dont les médias raffolent quand cela se passe à l'étranger ou qu'ils peuvent l'utiliser pour leurs spots publicitaires". Seule solution pour cela : "Légaliser et encadrer", estiment les SL.

Le communiqué via Instagram :