Quels sont les Diables Rouges qui ont probablement confirmé leurs adieux à la sélection ?

Roberto Martinez s'est pour la première fois ouvert sur le sujet : plusieurs joueurs auraient confirmé au sélectionneur qu'après la Coupe du Monde, ils prendraient leur retraite internationale. Tour d'horizon des profils plausibles, voire certains.

Gardiens de but

Le poste de gardien est à part : on le voit tous les 4 ans, les "quadras" ne sont pas rares, que ce soit en tant que titulaires ou comme réservistes. Remko Pasveer va vivre sa première Coupe du Monde à...39 ans, Guillermo Ochoa sa 5e et peut-être même pas dernière à 37 ans, sa doublure a 40 ans et le recordman de l'histoire des Coupes du Monde avait 45 ans en 2018 : c'était le gardien de but égyptien Essam El-Hadary.

Bref : Thibaut Courtois sera encore là en 2026, c'est une (quasi) certitude. Simon Mignolet, doublure de luxe, aura 37 ans lors du Mondial américain ; au vu de la concurrence plus jeune et évoluant dans de bons championnats européens, il pourrait décider de faire un pas de côté, mais il est peu probable qu'une telle décision ait déjà été prise et communiquée. Après tout, il y a déjà un Euro en 2024 et "Big Si" n'est pas sur la pente descendante.

Défenseurs

Le poste le plus facile à analyser. Il y a en effet une certitude : Jan Vertonghen (35 ans) ne sera plus là après la Coupe du Monde. Son niveau de jeu est en berne, son physique le lâche et le recordman de sélections a déjà confirmé que sa signature à Anderlecht signifiait qu'il finirait sa carrière chez les Mauves. Alors que la relève frappe à la porte et que sa présence est déjà fort critiquée, Vertonghen fera à coup sûr ses adieux. Toby Alderweireld (34 ans), son éternel binôme, pourrait prolonger le plaisir jusqu'à l'Euro 2024 mais son message cryptique après sa sélection, évoquant un "dernier défi", laisse planer le doute. Là encore, la relève arrive et c'est peut-être le bon moment.

© photonews

Milieux de terrain

Un joueur paraît approcher de l'instant fatidique dans l'entrejeu : Axel Witsel (33 ans). La plaque tournante des Diables avait déjà poussé son corps dans ses derniers retranchements en 2021 pour arriver à l'Euro et certains y voyaient un signe que Witsel ferait ses adieux après la compétition ; il a finalement prolongé le plaisir jusqu'à la Coupe du Monde, assez logiquement vu son style assez économe et son importance.

Même à 35 ans (son âge à l'Euro 2024), Witsel peut rester très important pour l'équipe, malgré une relève qui pousse fort pour le déloger. Le poste de milieu de terrain est le plus concurrentiel mais le profil d'Axel est assez unique. On parie donc sur une volonté du joueur de l'Atlético Madrid d'encore continuer l'aventure internationale un tournoi de plus.

Une mauvaise surprise peut-être se préparer ? On sait en tout cas que Kevin De Bruyne (31 ans) en a assez des calendriers surchargés. Il l'a déjà exprimé ouvertement, et a sous-entendu que la présence de sa famille au Qatar était importante car il s'agissait peut-être de sa dernière Coupe du Monde. Reste à voir si KDB continuerait jusqu'à l'Euro 2024 ; tout dépendra peut-être du résultat. En cas de sacre final, ou de grosse déception, De Bruyne pourrait arrêter les frais.

© photonews

Reste enfin le "cas" Eden Hazard. Tous les signaux sont au rouge : le capitaine des Diables Rouges arrive critiqué et en méforme au Qatar. Une mauvaise compétition de sa part pourrait sonner le glas de ses rêves de comeback ; une belle compétition de sa part, et l'envie de s'en aller en ayant brillé une dernière fois pourrait être grande. Mais ce n'est pas le genre d'Eden de s'ouvrir si tôt concernant une éventuelle retraite internationale, ou de déjà baisser les bras. S'il peut accompagner les Diables Rouges encore quelques années et retrouver du plaisir, il le fera probablement.

Attaquants

Comme pour la défense, il y a une certitude : Dries Mertens fera ses derniers pas en sélection au Qatar. On imagine mal l'attaquant de Galatasaray prolonger au-delà. À 35 ans, il n'apporte plus grand chose à l'équipe nationale à part son expérience, et la relève souffle dans son cou avec insistance. À l'image de Vertonghen, Dries donne l'impression d'être là pour son expérience et pour "services rendus" plutôt que pour son niveau sportif ; ce serait une énorme surprise qu'il ne raccroche pas les crampons internationaux.

Là encore, une surprise menace, et n'en serait même pas forcément une : Romelu Lukaku, dont le physique est en berne, a déjà laissé sous-entendre par le passé qu'il ne ferait pas long feu en équipe nationale. Il n'a que 29 ans, mais "menaçait" même d'arrêter les frais après l'Euro 2020. Difficile cependant d'imaginer Lukaku avoir d'ores et déjà annoncé sa retraite à Martinez.