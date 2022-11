Vincent Janssen savait que le Sénégal ne serait pas un adversaire facile : "Nous attendions beaucoup d'eux !"

Le buteur de l'Antwerp a eu sa chance avec les Pays-Bas pendant un peu plus de 60 minutes. Il n'a pas pu marquer, mais il a vu son pays gagner 2-0. Il savait que le match contre le Sénégal ne serait pas une sinécure.

A la mi-temps, le score était nul et vierge. Louis Van Gaal a fait quelques ajustements à la mi-temps qui se sont avérés positifs. "Je ne lui ai pas parlé après, mais à la mi-temps, il a indiqué comment améliorer notre jeu, comment mieux bouger et il nous a dit que le premier but serait crucial. Heureusement, nous avons marqué ce premier but", a déclaré l'attaquant aux médias néerlandais après le match.

Le Sénégal était solide et a été très bon collectivement. "Bien sûr, nous savons que le Sénégal est le champion d'Afrique. Nous attendions beaucoup d'eux. Ils ont joué sans Sadio Mané, un joueur important, ce qui nous a rendu la tâche un peu plus facile."