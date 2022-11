Encore la semaine dernière en D1B, Liam Fraser va disputer la Coupe du monde : "Une belle récompense pour ses prestations"

Au Canada, outre Tajon Buchanan et Cyle Larin du Club de Bruges, tout le monde connaît aussi Jonathan David qui a impressionné à La Gantoise, mais les "Canucks" ont même un milieu de terrain du SK Deinze au sein de leurs rangs. Il s'agit de Liam Fraser.

Liam Fraser (24 ans), qui évolue du côté du SK Deinze en Challenger Pro League, a été repris par la sélectionneur canadien pour le Mondial au Qatar. "Pour le club, c'est une grande fierté mais aussi un privilège. C'est magnifique pour lui, une belle récompense pour ses prestations", nous confie Marc Grosjean. "C'est l'un des moteurs de notre entrejeu. C'est un 6-8 qui dispose d'une excellente passe longue et qui possède beaucoup de maîtrise technique. Il a évidemment un niveau supérieur à la moyenne en D1B, il transforme les ballons compliqués en ballons simples en fait. Un élément clé qui apporte des solutions, mais aère et simplifie le jeu également. Il se rend accessible et joignable au cours des rencontres. Il a encore une marge de progression importante", souligne le coach du SK Deinze.

En Challenger Pro League, la compétition continue contrairement à la D1A. "C'est toujours plus agréable de compter sur Liam, mais on n'a pas souffert de son absence jusqu'à maintenant. J'ai des solutions et la chance de pouvoir le remplacer", explique l'ancien coach de l'Union SG et de Virton avant de livrer son pronostic de Belgique-Canada. "J'espère et je pense que les Diables Rouges vont gagner. Je souhaite à Liam de faire un excellent match", conclut Marc Grosjean.

Alors que Deinze continue à jouer en Challenger Pro League pendant cette Coupe du monde, Fraser se trouve au Qatar. Sa valeur marchande est désormais estimée à 900 000 euros et celle-ci pourrait encore augmenter.

Rapidement devenu titulaire indiscutable à l'intérieur de nos frontières, le milieu de terrain peine cependant à recevoir le même temps de jeu en équipe nationale. Appelé à 31 reprises, il n'a connu que cinq titularisations et dix montées au jeu, pour un total - certes, facile à calculer - de 15 sélections avec l'équipe nationale du Canada.