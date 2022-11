Hervé Renard calme tout le monde : "Messi était moins motivé contre nous que contre le Brésil"

Le sélectionneur de l'Arabie Saoudite est revenu sur la superbe victoire de son équipe face à l'Argentine de Lionel Messi.

L'Arabie a choqué le monde entier ce mardi. Mené par l'Argentine à la suite d'un but de Lionel Messi sur penalty, la sélection asiatique a renversé la vapeur et a finalement terrassé l'ogre argentin. Une performance XL qui fait entrer l'équipe et son sélectionneur dans l'histoire.

Le sélectionneur français est d'ailleurs revenu sur cette performance en espérant une seule chose : que tout le monde garde les pieds sur terre, car jusqu'à preuve du contraire, la place au deuxième tour n'est pas encore acquise.

"En Arabie Saoudite, quand on a des résultats, les gens ont tendance à voler, donc il va falloir remettre les pieds sur terre", a prévenu le technicien français, à destination des journalistes locaux et aussi de ses joueurs. "Après dix minutes de jeu, on pouvait prendre deux buts et le match aurait été fini à la mi-temps. On peut être heureux, fêter vingt minutes, mais après, on a encore deux matchs ou peut-être plus. Et on sait aussi que des joueurs comme Lionel Messi sont moins motivés contre nous que face au Brésil."