David Beckham impliqué dans le rachat de Manchester United ?

Sir Jim Ratcliffe est l'un des principaux candidats à la reprise de Manchester United par la famille Glazer. Le milliardaire britannique, qui est un fan des Mancuniens, va faire une offre concrète avec l'aide de David Beckham.

Manchester United a annoncé mardi que les propriétaires actuels de Manchester United aspirent à une vente du club. La famille Glazer étant sous le feu des critiques des supporters depuis des années, cette décision a été accueillie par des acclamations. Le favori du public est maintenant Ratcliffe, qui était déjà intéressé en août, mais s'était heurté à l'opposition de la famille Glazer à l'époque. Il voit sa chance de faire le suivi.

Ratcliffe est l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni et un supporter de longue date de United. Ratcliffe, qui possède également l'OGC Nice et l'entreprise chimique INEOS, voit sa fortune être estimée à 13 milliards d'euros. Cependant, il devrait mettre une grosse somme sur la table pour mettre la main sur la superpuissance de la Premier League. Selon The Telegraph, la famille Glazer réclame environ six à sept milliards d'euros.

David Beckham pourrait jouer un rôle dans ce rachat et dans le club à l'avenir. Logiquement, l'ancien international n'a pas les moyens financiers de faire une offre lui-même, mais il est prêt à se ranger derrière un acheteur potentiel.