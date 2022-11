Les premiers mots d'Edward Still à la tête d'Eupen : "La direction s'est montrée transparente et honnête, ce qui m'a convaincu"

Le nouvel entraîneur de la KAS Eupen s'est rapidement entendu avec la direction.

Après les intérims de Mario Kohnen et Kristoffer Andersen, Edward Still est devenu le nouvel entraîneur de la KAS Eupen, cette semaine. Ce mercredi, l'ancien entraîneur du Sporting Charleroi se présentait en conférence de presse pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. "Je suis très heureux et très fier de rejoindre ce club. Les discussions ont rapidement été positives avec la direction. Elle s'est montrée transparente et honnête sur la situation du club. L'objectif est clair et je suis convaincu des profils et des éléments que nous avons dans le noyau pour parvenir à cet objectif. Nous devons désormais travailler avec le staff pour créer du calme et une structure autour de cette équipe. Cet objectif, à court terme, est bien évidemment de pérenniser notre présence en D1A."

Mario Kohnen et Kristoffer Andersen restent, d'ailleurs, dans le staff des Pandas. "Notre collaboration sera intéressante. Les discussions avec eux ont également été très positives. Nous allons pouvoir nous appuyer sur leur connaissance du noyau et du club pour avancer. Ces gens ont un réel attachement au club, ce qu'on va pouvoir utiliser pour aller de l'avant. Le but n'est pas de révolutionner le club, mais de le faire évoluer."

Edward Still et Eupen devront rapidement répondre présents. Dès le 23 décembre, les Eupenois se déplaceront à Seraing pour leur dernière rencontre de 2022. "Nous sommes prêts pour ça. Nous avons plusieurs semaines pour créer du calme, une structure et une bonne dynamique collective. Ce sera très important. On commencera à penser à Seraing à partir de la semaine prochaine. Il faudra bien aborder la rencontre pour obtenir le résultat que l'on souhaite" conclut Edward Still.