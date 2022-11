🎥 Les Pays-Bas secoués, l'Equateur séduisant, le Qatar éliminé

Malgré un but rapide, les Pays-Bas se contentent d'un point au terme d'un match dominé par l'Équateur. Un partage qui éteint les dernières illusions du Qatar, premier pays éliminé de sa Coupe du monde.

Les Néerlandais avaient l'occasion d'assurer leur ticket pour les huitièmes de finale dès ce vendredi en cas de victoire et ils ont pris le match par le bon bout. L'Equateur restait sur sept matchs sans encaisser, il n'a fallu que cinq minutes aux Pays-Bas pour mettre fin à cette série d'invincibilité.

Le joli but de Gakpo, la parade de Noppert, le but équatorien annulé

Déjà auteur du but d'ouverture contre le Sénégal lundi soir, Cody Gakpo a, à nouveau, montré la voie aux Pays-Bas, d'une frappe puissante qui a terminé sa course dans la lucarne du but équatorien. Sonnés, Preciado et ses équipiers ont mis un bon quart d'heure à s'en remettre.

Mais l'Équateur a affiché un visage plus conquérant et offensif dans la deuxième partie de la première période. Avec une grosse occasion à la clé. À la demi-heure, l'inévitable Enner Valencia a armé une frappe puissante, mais Andries Noppert, déjà très bon contre le Sénégal, s'est envolé pour la détourner et permettre aux Oranje de rentrer au vestiaire avec l'avantage. Malgré une grosse frayeur dans le temps additionnel de la première période avec un but annulé pour hors-jeu.

Un but, une barre et une civière pour Valencia

Frustrant pour les Équatoriens? Sans doute, mais pas pour longtemps. Car, dès le retour des vestiaires, Enner Valencia égalise, malgré un nouvel arrêt de Noppert. Sixième but en Coupe du monde et le troisième déjà dans ce Mondial pour l'attaquant de Fenerbahçe qui s'isole provisoirement en tête du classement des buteurs.

Un but qui multiplie encore l'enthousiasme des troupes de Gustavo Alfaro. Et, à peine dix minutes plus tard, Valencia, encore, est à deux doigts de donner l'avantage à son équipe, mais sa frappe échoue sur la transversale du but néerlandais. Et cette rencontre s'est terminée dans la douleur pour le buteur équatorien qui a quitté la pelouse sur civière à la 90e minute de jeu.

Une rencontre qui se ponctue sans vainqueur. Les Pays-bas et l'Equateur partagent donc la tête du Groupe A avec le même nombre de points (4) et le même nombre de buts marqués (3) et encaissés (1). Le Sénégal suit avec trois unités et le Qatar devient officiellement le deuxième pays hôte de l'histoire de la Coupe du monde éliminé dès le premier tour.