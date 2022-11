Luis Enrique : "Il n'y a pas d'excès de confiance"

Le coach espagnol ne s'enflamme pas avant de défier l'Allemagne.

S'il y a bien une équipe qui a fait forte impression depuis le début de la Coupe du Monde, c'est l'Espagne, victorieuse 7-0 du Costa Rica pour son entrée en lice. La Roja semble très sereine, tant dans le jeu que dans l'attitude, à l'image d'un Rodri qui déclarait que les Espagnols avait le meilleur collectif de la compétition.

Avant d'affronter l'Allemagne, au pied du mur après sa défaite face au Japon, le sélectionneur Luis Enrique a démenti tout excès de confiance en conférence de presse : "Il n'y a aucun excès de confiance et je pense que l'Allemagne est un adversaire qui ne te permet pas d'excès de confiance, de toute façon. Mes joueurs sont assez intelligents pour bien aborder ce match. On espère toujours le meilleur, mais non, je ne m'attendais pas à cette démonstration face au Costa Rica. Ce fut un vrai plaisir. Mais notre objectif ce n'est pas de refaire un résultat pareil, c'est de nous qualifier en 8es de finale ».

D'autant qu'avec un coach aussi exigeant, les joueurs n'ont pas vraiment le droit de flechir à l'entraînement : "J'aime changer d'équipe à chaque fois, c'est vrai, mais cela dépend surtout de ce que je vois à l'entraînement. Tout peut changer demain matin. L'important, c'est que j'ai une confiance aveugle en mes joueurs. Le onze de départ importe peu. Ce qui compte, ce sont les 16 qui vont participer, les entrants sont toujours très importants". Après avoir été renversés par les changements japonais, les Allemands sont prévenus.