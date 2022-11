🎥 Revoilà Felice Mazzù, avec un discours fort : "Être les meilleurs en Belgique !"

Felice Mazzù est de retour au Sporting Charleroi. Nommé à la tête des Zèbres peu après son limogeage d'Anderlecht et le départ d'Edward Still, il a retrouvé ses pénates carolos.

Felice Mazzù a fait connaissance avec ses joueurs cette semaine et donné ses premières séances depuis son retour au Mambourg. Devant un groupe pas encore au complet mais dont il connaît quelques joueurs, comme Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ken Nkuba et bien sûr Damien Marcq, Mazzù a livré un premier discours dans le vestiaire, relayé par les réseaux sociaux du club. Au menu : cette fameuse mentalité carolo qu'il incarne si bien. "Les qualités, pour moi, c'est moins important que la mentalité, que l'envie, que le groupe. Si on est en groupe, on peut réussir de grandes choses", entame-t-il.

Charleroi ne peut pas être dans cette position !

Il s'adresse ensuite à Morioka et Koffi : "Ryo, je veux que quand tu joues, tu penses et travailles pour être le meilleur milieu en Belgique. Même chose pour toi, Hervé, je veux que tu veuilles être le meilleur en Belgique (...) vous tous, votre objectif personnel est d'être le meilleur. Mais avec humilité, simplicité, respect (...) et ensuite, les objectifs collectifs. Se battre, mettre de l'intensité à chaque entraînement, pour être la meilleure équipe". Mazzù enchaîne en précisant l'objectif : "Charleroi ne peut pas être dans cette position au classement, il y a la qualité pour être bien plus haut". Les Zèbres sont en effet 12es au classement, derrière...Anderlecht.