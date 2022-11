Un grand ménage se prépare à l'Atletico, Axel Witsel et Yannick Carrasco sur le départ ?

Avec la non qualification en Champions league, beaucoup de changements sont attendus à l'Atletico Madrid

Une quatrième et dernière place de groupe place en Champions league, ce n'était plus arrivé aux hommes de Diego Simeone depuis 10 ans.

Le club enregistre déjà un déficit de 60 millions, et par conséquent des départs auront lieu en janvier mais aussi en été. Le club espère ainsi faire un grand ménage.

Six noms sont sortis dans la presse espagnole et considérés comme invendables : Koke, José-Maria Gimenez, Antoine Griezmann, Stefan Savic, Jan Oblak et Marcos Llorente.

Diego Simeone n'est pour l'instant pas sur le départ, mais le nom de Luis Enrique est déjà dans les petits papiers au cas où la situation s'empire durant la seconde partie de saison. Yannick Carrasco serait donc vendable tout comme Axel Witsel. Ce dernier a cependant un contrat se terminant en 2023 avec une année en option.