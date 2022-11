La Coupe du Monde 2030 en Arabie Saoudite ? On se dirige vers un non !

La Coupe du monde 2030 sera une édition anniversaire : la plus grande compétition de football fêtera son centenaire.

Comme beaucoup de pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite mise sur le sport pour se donner une belle image à l'internationale. Le pays organise désormais un Grand Prix de Formule 1, mais pour l'instant le football reste en retrait.

Après avoir obtenu l'organisation des jeux asiatiques de 2029, le Times rapportait que le pays allait également se présenter, avec la Grèce et l'Egypte pour organiser la Coupe du Monde 2030 face à la candidature commune entre le Maroc, Espagne et le Portugal ou même la candidature commune entre l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine.

Mais ce matin, le porte-parole du Ministre saoudien du Tourisme a affirmé dans des propos rapporté par The Times : "L'Arabie saoudite n'a pas de candidature officielle pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA". Voilà qui semble clair.