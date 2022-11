Ruud Vormer demande plus aux Pays-Bas

Plus appelé depuis 2018, Ruud Vormer continue d'avoir un oeil attentif sur la sélection.

Le Brugeois a aujourd'hui livré une interview chez Het Nieuwsblad. Il revient sur la sélection de Louis Van Gaal et estime des similarités avec la Belgique :"Je note actuellement les Pays-Bas plus haut que la Belgique, mais les deux équipes ont des problèmes similaires. La circulation de balle est trop lente, trop peu de profondeur, trop au milieu. Aux Pays-Bas, tout se fait via Frenkie De Jong. Si vous gardez un peu Frenkie hors du jeu, les Pays-Bas ont déjà un problème, parce que ce n'est pas ces autres gars au milieu de terrain (Klaassen, De Roon, Koopmeiners) qui vont faire la différence."

Il continue en louant Cody Gakpo mais souligne les autres faiblesses de l'équipe: "Ce garçon a de la vitesse, des capacités de football, il est fort. Et tout va bien pour lui en ce moment. Trois buts en Coupe du monde, alors ils se démarquent. Le PSV le vendra bientôt pour quelques millions. Mais il est seul, il manque à Van Gaal ce que nous avons à Bruges. Des gars capable d'action individuelle comme des ailiers. Daley Blind n'a pas ça, Denzel Dumfries aussi. Il peut courir vite, mais il n'a pas d'action. Tyrell Malacia peut jouer là, il est plus fort offensivement." Ruud Vormer sous-entendait aussi sûrement d'utiliser Noa Lang qui a aussi des capacités individuelles.