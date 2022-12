Kamil Glik : "Maintenant, on attend l'équipe de France"

Malgré sa défaite face à l'Argentine (0-2) ce mercredi en Coupe du monde, la Pologne termine à la deuxième place du groupe D et disputera les huitièmes de finale contre les Bleus.

"Ce soir, c'était un match particulier parce qu'on a attendu jusqu'à la dernière seconde pour connaître le résultat de l'autre rencontre (le Mexique aurait pu chiper le ticket pour les huitièmes à la Pologne, ndlr). Mais le plus important reste la qualification", a confié Kamil Glik (34 ans, 102 sélections et 6 buts) au micro de BeIN Sports. "Et maintenant, on attend l'équipe de France," a annoncé l'ancien joueur de Monaco. "Il va falloir bien récupérer pour préparer le prochain match. Mon avis sur la France ? (Il souffle) C'est le même niveau que l'Argentine. Ils font partie des favoris. Mais on va jouer notre chance à fond !"