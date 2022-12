L'amical d'Eupen devra se jouer à Saint-Trond à cause du mauvais temps

Samedi, Eupen et Saint-Trond joueront un match amical en cette période de trêve. Cependant, les deux équipes ne joueront pas chez les Pandas.

Le match amical entre Eupen et Saint-Trond était prévu au Kehrweg ce samedi sur le coup de 15 heures. Cependant, petit changement de programme et de stade pour les Pandas.

En effet, le match n'aura pas lieu à Eupen à cause du mauvais temps et des chutes de neige. Il se disputera donc à Saint-Trond à 11 heures. Le club de la région germanophone a confirmé l'information sur son site web et a assuré que le terrain était impraticable.

L'entrée pour cette rencontre déplacée sera gratuite pour les supporters.