Felice Mazzù veut retrouver l'unité à Charleroi : "C'est le plus urgent"

Felice Mazzù fait son retour à Charleroi dans un contexte compliqué de tension entre direction et supporters. Son aura doit permettre de remettre du calme dans la maison zébrée.

Felice Mazzù arrive dans un Sporting Charleroi en crise et il le sait. Une crise qui n'est pas que sportive, même si les Zèbres sont à une peu flatteuse 12e place en championnat. "Mon discours va dans un sens: il ne faut pas penser immédiatement à prendre des points, mais à retrouver l'unité", déclare l'entraîneur carolo lors de sa première conférence de presse ce vendredi. "Une unité au sein du groupe mais surtout vis-à-vis de l'extérieur. Mon objectif principal, c'est de retrouver cette proximité entre le club, les joueurs et les supporters. Quand cette connexion sera de nouveau là, nous pourrons prendre des points".

La situation de crise vécue contre Malines avait éclaté alors que la direction de Charleroi annonçait l'arrivée de Mazzù en avant-match. "Ca ne m'a pas effrayé, plus rien ne m'effraie à ce stade de ma carrière", affirme-t-il. "J'ai rencontré les supporters, je leur ai dit calmement et positivement qu'on devait s'unir. Ce qui s'est passé contre Malines n'était pas normal de la part de gens qui disent vouloir soutenir leur équipe. La guerre n'est bonne pour aucune des deux parties, nous devons y remédier". En attendant, le RCSC a perdu 3 points sur tapis vert. "C'est vraiment regrettable car les joueurs faisaient le boulot et le staff intérimaire était proche de réussir un bilan de 6/9. C'est une situation vraiment dommage".