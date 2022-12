"Je donne un jour de congé à mes joueurs, car je pense qu'ils en ont marre de moi"

Louis Van Gaal a fait du Louis Van Gaal après la victoire des siens contre les USA ce samedi.

Les Pays-Bas sont en quart de finale, sans vraiment pratiquer un très bon football. Ils l'ont tout simplement admis eux-mêmes après leur match contre les États-Unis, l'entraîneur national Louis van Gaal en tête. "En matière de possession de balle, on doit être bien meilleur, sinon vous ne devenez pas champion du monde", a-t-il déclaré.

"Nous avons vu des buts fantastiques, cependant. Sur le troisième, le latéral gauche sert le latéral droit, c'est incroyable. C'est arrivé deux fois dans ce match. Notre plan était de créer de l'espace et il s'est réalisé. Chaque but était plus beau que l'autre."

"Mais en possession du ballon, nous ne sommes pas encore bons", a-t-il admis. "Quand l'adversaire a le ballon, nous faisons tout bien. Mais nous avons trop de pertes de balle inutiles. Cela doit être bien mieux. Nous avons un jour de repos supplémentaire et c'est important. Je donne un jour de congé aux joueurs, ils n'ont pas besoin de me voir. Et c'est bien, parce qu'ils en ont un peu marre de moi."