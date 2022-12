La Gantoise dans le rouge, Louwagie tire la sonnette d'alarme

Gand a enregistré des pertes de pas moins de 14 millions d'euros au cours des trois dernières saisons. Une intervention est donc nécessaire.

Le dernier exercice, avec une cinquième place et une victoire en Coupe, s'est soldé par une perte de pas moins de 6 millions d'euros pour La Gantoise. Selon le directeur général Michel Louwagie, trois raisons expliquent cela. "La professionnalisation de Jong AA Gent. Quatre entraîneurs, un kiné à plein temps et les joueurs : vous payez pour cela", a déclaré Michel Louwagie au Het Nieuwsblad.

"L'augmentation de la facture énergétique est également une dépense supplémentaire : au lieu de 900 000 euros, nous payons désormais 3 millions d'euros par an pour notre stade et nos deux complexes d'entraînement. Le stade nous coûte déjà 6,5 millions d'euros par an. Ce qui nous met également en échec, c'est la décision du gouvernement de supprimer les mesures fiscales et sociales le 1er janvier."

Les coûts salariaux ont augmenté de 3,7 millions d'euros. Même les 24 millions d'euros reçus pour les transferts de Yaremchuk et Dorsch n'ont pas pu faire passer les comptes dans le vert. L'année prochaine aussi, il semble que le rouge sera au rendez-vous.

Et cela aura des conséquences. "Nous n'avons pas d'autre choix que d'être frugaux et de couper notre manteau selon nos normes", explique Louwagie. Les lourds contrats de Vadis Odjidja, Sven Kums et Michael Ngadeu expirent l'été prochain. La prolongation aux mêmes conditions sera impossible, si tant est qu'ils obtiennent une nouvelle proposition."

"Ce n'est pas encore dramatique, mais c'est la raison pour laquelle nous essayons de trouver un investisseur", déclare Louwagie.