Genk prend la défense de Kevin De Bruyne : "Le collectif est responsable de cette déception, pas lui"

Critiqué après sa Coupe du Monde décevante, Kevin De Bruyne peut compter sur le soutien du club qui l'a lancé au plus haut niveau.

On attendait un grand Kevin De Bruyne dans cette Coupe du Monde 2022, force est de constater que cela n'a pas vraiment été le cas. Critiqué depuis ses performances décevantes au Qatar, KDB peut compter sur le soutien du premier club qui l'a lancé au niveau professionnel, le KRC Genk. Dans le talk-show de TV Limburg Christiaens & Company, le directeur sportif du club limbourgeois Dimitri De Condé est revenu sur le parcours des Diables.

"Il sait lui-même que c'est une déception, car il n'a pas atteint son niveau. Cependant, il est totalement injuste de le pointer comme seul et unique responsable. C'est le collectif qui est le principal responsable. Mettez De Bruyne dans l'équipe du Brésil et c'est la fête. Il n'avait pas assez de vitesse autour de lui. De plus, Kevin ne peut pas jouer si le jeu va trop lentement, et de gauche à droite. Et encore une fois, quand vous regardez, par exemple, son accélération puis sa passe contre Mertens contre la Croatie, cela aurait dû être but. En seconde période, il y a aussi eu cette passe vers Carrasco. Chaque fois que le jeu s'est accéléré, Kevin était à l'origine."