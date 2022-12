Challenger Pro League : Le SK Beveren écrase le RSCA Futures, le Club NXT bat Jong Genk

Deux rencontres avaient lieu ce vendredi soir en ouverture de la dix-septième journée de Challenger Pro League.

Le SK Beveren a pris la mesure des RSCA Futures. Beveren a pris l'avantage après une demi-heure grâce à Van Damme. Juste avant la mi-temps, Barry a doublé l'avance de l'équipe locale. Après six minutes de jeu en seconde période, il y avait à nouveau Dieumerci Mbokani.

Mbokani a déjà inscrit son sixième but pour le SK Beveren en neuf matchs. Vingt minutes avant la fin du match, Diallo a sauvé l'honneur pour les RSCA Futures. Hoggas a inscrit le score final de 4-1 une dizaine de minutes avant la fin du match.

Jong Genk a reçu la visite du Club NXT et s'est retrouvé avec un double déficit après une dizaine de minutes après des buts de Servais et Vromant. Godts a porté le score à 1-2 sur un penalty, mais Jong Genk n'a pas pu aller plus loin.

SK Beveren a ainsi détrôné le Beerschot en tête de la Challenger Pro League. Le Club NXT est maintenant cinquième, le RSCA Futures sixième. Jong Genk reste avant-dernier.