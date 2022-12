Quel mercato pour l'Union Saint-Gilloise ? Karel Geraerts répond !

Comme la saison passée, l'Union Saint-Gilloise épate. Mais comme l'hiver passé, se pose une question : perdra-t-elle des joueurs lors du mercato ?

En janvier 2022, l'USG n'avait vu aucun cadre quitter le navire après la première moitié de saison en boulet de canon du promu. Seul Deniz Undav avait signé à Brighton & Hove Albion, mais pour l'été à venir. A priori, ce sera la même chose cette saison, si l'on en croit Karel Geraerts interviewé par Eleven Sports : "Nous avons déjà un renfort en la personne de Kasper Terho, qui peut amener quelque chose offensivement sur les flancs. (Koki) Machida revient d'une longue blessure, il a encore besoin d'un peu de temps pour être totalement fit, mais ce sont deux nouveaux joueurs qui reviennent", commence le coach de l'Union.

"Et en principe, personne ne partira, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer en janvier", ajoute Geraerts. "Ca m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'intérêt pour nos joueurs au vu de ce qu'ils ont montré dans différents domaines, en Belgique et en Europe. Il y aura donc sans doute de l'intérêt. Mais j'espère, et je suis sûr, que les gars sont prêts à refaire de belles choses cette année".