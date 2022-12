Wesley Hoedt absent de la sélection pour le match face à Genk

D'autres absents sont à déplorer.

Pour son tout premier match officiel à la tête d'Anderlecht, Brian Riemer a présenté 20 noms pour le match de Coupe de Belgique de demain face à Genk. Les absences de Julian Duranville, Benito Raman et Ethan Butera étaient attendues, vu leurs soucis physiques.

En revanche, la raison de l'absence de Wesley Hoedt est évidemment extra-sportive. Le défenseur s'était pourtant entraîné avec le noyau A ces derniers jours et avait même disputé quelques minutes en match amical. On note également le retour des joueurs sélectionnés pour le Mondial comme Jan Vertonghen, Zeno Debast et Moussa N'diaye.