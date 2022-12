Jelle Bataille a dû attendre longtemps avant de marquer son premier but à l'Antwerp : "Il était temps, hein"

Le Royal Antwerp FC s'est imposé 4-0 face au Standard de Liège mardi soir en huitième de finale de la Coupe de Belgique. Jelle Bataille a marqué son premier but pour The Great Old.

Jelle Bataille a dû attendre longtemps, mais il a finalement marqué son premier but pour l'Antwerp. Il est arrivé au Bosuil à l'été 2021. "Il était temps, hein", a déclaré Bataille à l'issue de la rencontre. "J'ai dû attendre 54 matchs pour cela. C'est un temps très long. Inutile de dire que la décharge a été formidable. En tant que droitier sur le côté gauche, c'est un avantage de pouvoir tourner à l'intérieur et ensuite de tirer." Le score aurait pu et même dû être beaucoup plus élevé. "Avant la mi-temps, notre efficacité pourrait effectivement être meilleure. Nous nous sommes rattrapés par la suite. Gagner et aller de l'avant était ce qui comptait aujourd'hui. Donc mission accomplie."