Anderlecht a terriblement besoin de renforts offensifs

Le match d'Anderlecht à Genk a montré quelques promesses, mais aussi une certitude : sans renforts, la saison du RSCA est d'ores et déjà terminée.

Quand on l'interroge, en après-match, sur l'éventuelle arrivée d'un attaquant lors du mercato hivernal, Brian Riemer joue la partition classique du coach qui vient d'arriver et ne peut pas avoir trop d'exigences vis-à-vis de sa direction. "Non, je ne m'attends pas à voir signer un attaquant. Je suis très content de la qualité de mon noyau en l'état", affirme l'entraîneur d'Anderlecht. Bien sûr, Riemer ne va pas taper sur ses joueurs après son premier match officiel - d'autant que l'état d'esprit exhibé était, il est vrai, exemplaire.

Mais s'il a mentionné nommément Francis Amuzu, Fabio Silva et Lior Refaelov, force est de constater que c'est là à peu près tout ce dont dispose le RSCA à ce stade. Et c'était insuffisant. Francis Amuzu, à créditer d'un match très actif, est toujours entouré de cette agaçante aura d'imprécision, qui donne presque l'impression que les adversaires le laissent aller au ballon, sachant que 9 fois sur 10, l'utilisation qu'il en fera sera bâclée. Cela peut jouer des tours : la plus belle occasion anderlechtoise part d'une ouverture lumineuse d'Amuzu vers Murillo. Mais dans l'ensemble, Ciske se heurte encore très souvent à son plafond, sans passer le palier qui en fera un vrai danger.

Mais les options à son poste sont limitées par la blessure, plus sérieuse que prévu, de Julien Duranville. À 16 ans, la pépite de Neerpede enchaîne déjà les pépins et il faudra le préserver, quitte à ralentir le tempo le concernant. Ni Verschaeren (insipide ce mercredi), ni Aït El-Hadj ne peuvent occuper ce flanc gauche avec brio. Bref : il faudra faire avec Amuzu et ses limites...ou transférer un ailier capable d'alimenter le marquoir.

Mauves cherchent buts

Fabio Silva, de son côté, inquiète un peu : son match face à Genk était peut-être l'un des moins aboutis de sa saison. Le Portugais est partout sauf au bon endroit et semble avoir totalement perdu la confiance des débuts. Problème : il n'a aucun concurrent digne d'une équipe ayant des ambitions. Sebastiano Esposito ne reviendra pas, et Benito Raman ne devrait idéalement être qu'un supersub dans un club comme Anderlecht. Brian Riemer peut nier autant qu'il le souhaite : le RSCA a besoin d'un attaquant.

Le cas Mario Stroeykens reste tout aussi mystérieux : l'entrée au jeu de celui qu'on présente comme le nouveau visage du talent made in Neerpede a de nouveau été décevante. Quel est le vrai poste de Stroeykens ? Quelles sont ses vraies qualités ? Il n'a qu 18 ans, mais au même âge, des joueurs présentés avec moins d'emphase par le service comm' du RSCA avaient déjà montré plus. Depuis son doublé étonnant contre Malines, "Super Mario" stagne un peu. Rien d'anormal, mais la situation et le manque de profondeur du banc d'Anderlecht créent des attentes élevées.

Et côté stagnation, quid de Yari Verschaeren ? Comme trop souvent, "The Kid" a traversé la rencontre en fantôme. Derrière ses prises de balle orientées et son éternel crochet qui ne surprend plus personne, Yari ne progresse plus. Et lui non plus n'a aucune concurrence : Anderlecht, en dehors d'un Refaelov qui fait son âge et n'est pas une solution d'avenir, n'a pas de numéro 10 de génie, de maestro capable de tout débloquer d'un geste. La comparaison avec Mike Trésor de l'autre côté était douloureuse. Alors, Mr Riemer, autant le dire pour vous si vous n'avez pas le droit de le faire à voix haute : oui, cet Anderlecht-là a besoin de renforts offensifs. Et plutôt avec S que sans...