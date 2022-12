Quel grand club joue encore la Croky Cup pour la gagner ?

La Coupe de Belgique a repris ses droits cette semaine en discrétion quasi-totale et en voyant plusieurs cadors de notre football lui tourner le dos.

Les 16e juste avant la Coupe du monde, les 8e juste après. Un timing qui aurait pu permettre au football belge de se mettre en avant, de par la fameuse "beauté de la Coupe", où les petits parviennent souvent à disqualifier les gros.

Pourtant, que ce soit début novembre ou en cette fin de ce mois décembre pluvieux, la question se pose : qui ca intéresse encore, la Coupe de Belgique, pardon, la Croky Cup ?

Certes, la Coupe n'est pas le championnat, on vous l'accorde. L'enjeu de gagner une compétition après 10 mois d'investissement n'est pas comparable au fait de la gagner en seulement quelques matchs. Le prestige n'est et ne sera jamais le même qu'un titre de champion de Belgique. A ce même titre, comme on a pu le voir la saison dernière avec Anderlecht - La Gantoise, deux équipes qui se sont disputées la dernière place qualificative pour les Champion's Play-offs, la Coupe n'est encore qu'un lot de consolation.

Mais ne serait-il pas possible de redorer le blason de cette compétition - qui existe depuis 1911 - pour autant ? Outre le timing désastreux des matchs, véritablement entre-calés de manière presque résiduelle dans un calendrier ultra-chargé, la couverture médiatique pas franchement encourageante ainsi que l'assistance assez basse des matchs - il suffit de voir les images des travées vides du Jan Breydel ou de la petite quinzaine de supporters d'Ostende qui ont fait le déplacement un mardi soir du côté du Parc Duden -, l'ambition des clubs semble quasi inexistante dans cette Coupe.

Il ne faut, malheureusement, pas se leurrer : les grosses cylindrées sont bien plus concernées par l'Europe ou par le championnat. C'était d'ailleurs la réponse toute logique de Karel Geraerts en conférence de presse après le match contre Ostende : "La Coupe n'est pas notre objectif principal." Elle ne l'est pas - ou ne l'était pas - non plus pour le Club de Bruges, l'Antwerp, le Standard, Anderlecht ou La Gantoise.

La Coupe est-elle condamnée à rester une compétition secondaire ? Oui, par essence, en réalité. Mais il vaudrait mieux que le terme "secondaire" perde sa connotation presque péjorative qu'on aurait tendance à lui donner. Et ça, ça passe par la rendre à nouveau attrayante, tant pour les clubs que pour les supporters.