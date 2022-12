Quels joueurs de Pro League ont brillé au Mondial ?

Quelques joueurs de notre championnat se sont mis en évidence durant ce mois de Coupe du monde au Qatar. D'autres n'ont pas saisi leur chance, ou ne l'ont tout simplement pas reçu.

Cette Coupe du monde n'aura pas été la plus aboutie pour les joueurs de Pro League : pas de McKenzie ou de Vines avec les States, pas de Ngadeu avec le Cameroun, pas d'Ashimeru ou de Paintsil avec le Ghana,...

Quelques satisfactions

Pourtant, certains d'entre eux sont parvenus à s'annoncer aux yeux du monde entier. C'est le cas de Selim Amallah. Pas forcément à son avantage lors de l'ensemble de la compétition, le milieu de terrain a tout de même fait partie intégrante des plans de Regragui jusqu'à la fin de la compétition, qui a vu les Lions de l'Atlas et finir à une historique 4e place. Amallah, avec 7 matchs disputés dont 4 titularisations dans la compétition, s'est sans doute attiré les regards de plusieurs grands clubs européens, qui est écarté du Standard.

Sélectionné sur le fil par Regragui, le jeune Bilal El Khannouss (18 ans) a vécu un véritable rêve éveillé avec les Marocains. S'il n'a joué ses premières minutes en sélection que lors du dernier match - la petite finale face à la Croatie -, le joueur de Genk vient certainement de réaliser une grande étape dans sa carrière.

Autre joueur de Genk : Angelo Preciado. Le latéral droit a été titulaire indiscutable sous le maillot de l'Equateur, qui a battu le Qatar, tenu tête au Pays-Bas, mais failli face au Sénégal. Preciado s'est montré décisif lors du match d'ouverture, en délivrant un centre parfait sur la tête de son capitaine, Enner Valencia. Pas mal.

L'Iranien Ali Gholizadeh a quant à lui joué les trois matchs de poules - deux fois en tant que titulaire. Il a donné un assist lors de la défaite (6-2) contre l'Angleterre. Il s'est montré très actif également contre le Pays de Galles, touchant notamment le poteau. Il est rentré dans l'histoire du Sporting de Charleroi, devenant le premier joueur du club à jouer en Coupe du monde.

© photonews

Adversaire de nos Diables en poules, le Canada a considérablement déçu. Certains voyaient en les Canucks la future sensation du tournoi, mais non. C'est loupé, avec une sortie des les poules. Tajon Buchanan s'en est clairement plutôt bien sorti, étant titulaire lors des trois matchs et donnant l'assist à Davies sur le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du monde. Depuis, le jeune joueur du Club de Bruges serait sur les tablettes de l'Inter.

Un passage peu remarqué pour d'autres

Ils n'ont pas réellement brillé, mais ils ont au moins joué : Vincent Janssen et Noa Lang. L'attaquant de l'Antwerp avait commencé la compétition en tant que titulaire face au Sénégal, puis est rentré pour 25 minutes lors du troisième match de poules face au Qatar. Van Gaal ne l'a ensuite plus fait jouer en matchs à élimination directe. L'ailier du Club de Bruges a quant à lui joué ses premières minutes en Coupe du monde dans un contexte bien particulier, en montant à la 113e du quart de finale perdu aux tirs au but face à l'Argentine.

D'ailleurs, on a parlé du Canada, et on a failli oublier Cyle Larin, qui a été deux fois titulaires et pris part aux trois matchs de poules, mais s'est plutôt loupé, notamment contre nos Diables.

Ayase Ueda a quant à lui honoré sa 12e sélection avec le Japon, en débutant le match perdu face au Costa Rica. C'est mieux que rien.

Voire totalement anecdotique

Il n'a pas joué, mais il n'aurait même pas dû être là, de base. Le jeune latéral d'Anderlecht, Moussa N'Diaye, a été sélectionné avec le Sénégal suite au problème administratif d'Ismail Jakobs. Une présence dans la sélection dont il peut être fier, voire plus que celle de Gerardo Arteaga, qui n'a pas joué une minute avec un décevant Mexique.

Et chez nos Diables ?

Petite section réservée à nos joueurs de Pro League repris chez nos Diables au Qatar. Jan Vertonghen, malgré les critiques et les prétendues tensions dans le groupe, n'a pas totalement coulé. C'est également le cas de Toby Alderweireld, auteur de l'assist sur le but de Batshuayi face au Canada.

Déception par contre pour Zeno Debast, qui n'a pas pu faire ses débuts en Coupe du monde après avoir été testé deux fois en deux matchs par Martinez.

Les Brugeois Simon Mignolet et Hans Vanaken n'ont, eux non plus, pas eu voix au chapitre.