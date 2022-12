Pas de Nill De Pauw, ni de Ruud Vormer à Zulte Waregem

Nill De Pauw, qui s'est entraîné avec Zulte Waregem la semaine dernière, ne sera finalement pas mis sous contrat à l'Elindus Arena. Pas plus que Ruud Vormer souvent cité à Zulte.

Pas de De Pauw, ni de Vormer à Zulte Waregem. "Malgré leurs qualités indéniables", indique Leye. "Avec Nill, j'ai joué avec lui à Lokeren à l'époque. Ruud tout le monde sait combien il a été important pour le Club de Bruges. Mais ce sont des gars qui sont plutôt axés sur l'offensive et qui, de plus, n'ont pratiquement pas joué depuis plus d'un an et demi, alors que nous avons précisément besoin de joueurs qui sont au top physiquement. Oui, nous avons regardé parmi les autres équipes de première division, mais les gars des clubs supérieurs sont trop chers et au sein des équipes de niveau moyen personne n'est enclin à renforcer un concurrent bien sûr. C'est une recherche difficile."