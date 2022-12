📷 Les supporters d'Anderlecht soutiennent les ultras carolos

En amont de la rencontre entre Charleroi et Anderlecht, les supporters des Mauves ont ouvertement soutenu leurs homologues carolos.

Ce duel des Sporting est en effet le premier auquel les groupes d'ultras du Sporting Charleroi ne pourront pas assister, suspendus pour 5 rencontres. En tout, ce sont entre 100 et 120 supporters issus des groupes d'ultras les plus actifs, situés en T4, qui sont concernés. Les supporters du RSCA ont décidé de soutenir symboliquement la T4 carolo via une banderole déployée avant le coup d'envoi. Les supporters présents en T4, eux, ont scandé "Liberté pour les ultras".