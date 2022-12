Noa Lang intéresse trois clubs anglais

Après une première partie de saison compliquée, l'ailier néerlandais va-t-il quitter le Club de Bruges et décrocher son transfert tant espéré ?

Malgré plusieurs rumeurs, Noa Lang est finalement resté à Bruges cet été - aussi à cause d'une blessure. Durant la première partie de saison, Lang n'a laissé entrevoir son talent que par bribes, ne marquant que deux fois et ne délivrant que deux assists en 12 matchs de championnat, et ne jouant que deux matchs de Ligue de Champions.

Comme à chaque mercato, Lang est cité dans plusieurs clubs étrangers. Selon The Athletic, cette fois, ce serait l'Angleterre qui ferait les yeux doux au Néerlandais. Bournemouth, West Ham United et Leeds United se montreraient intéressés.

Ce serait Bournemouth qui tiendrait la corde actuellement, se montrant le plus concret. Bruges demanderait 25 millions pour son joueur, encore sous contrat jusqu'en 2025. Bournemouth, qui a accueilli récemment le riche homme d'affaires Bill Foley, envisagerait ainsi de sortir le chéquier.