Officiel : Genk tient sa première recrue hivernale !

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel.

Yira Sor rejoint le Racing Genk en provenance du Slavia Prague. L’attaquant a paraphé un contrat jusqu’en juin 2027. Le Nigérian âgé de 22 ans peut jouer dans toutes les positions offensives. Lors de la saison 21-22, il inscrit six buts en six matces européens, dont un but à Feyenoord en quart de finale de la Conference League.

"Grâce à l’alliance de vitesse et de technique, il est un poison pour toutes les défenses adverses", a écrit le club limbourgeois dans son communiqué. "Son style de jeu, dynamique, ajoute de nouvelles possibilités à notre secteur offensif."

Yira Sor entamera dès à présent un programme individuel et fera son arrivée dans le noyau de Wouter Vrancken après une courte pause observée en cette fin d’année civile.