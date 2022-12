Le Standard, Anderlecht, la Pro League rendent hommage à Pelé

Les hommages internationaux affluent mais en Belgique aussi, le décès de Pelé crée l'émotion.

La Pro League elle-même a réagi à la disparition du Roi Pelé, mort ce jeudi à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer généralisé. "Un jour triste pour notre football", écrit la ligue professionnelle belge de football.

Plusieurs clubs ont également rendu hommage au triple champion du monde. Anderlecht estime ainsi que le "beau jeu a perdu un peu de sa grandeur", tandis que le Standard

rend hommage à "une inspiration, une icône, une légende". L'Antwerp, sur le terrain duquel Pelé a inscrit son dernier but sur le continent européen avec le New York Cosmos, dit tout simplement : "L'un des plus grands".

The beautiful game has lost a greatness. Rest In Peace, Pelé. 🖤 pic.twitter.com/fve9RczApV — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 29, 2022

An inspiration. An icon. A legend.



𝗥est 𝗜n 𝗣eace, Pelé 💫 pic.twitter.com/KTAmKv7Gyu — Standard de Liège (@Standard_RSCL) December 29, 2022