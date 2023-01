Dans la tourmente, Gregg Berhalter veut malgré tout rester à la tête des USA

Provisoirement écarté de ses fonctions à la tête des USA, le sélectionneur Gregg Berhalter s'est exprimé sur le sujet et l'affaire de violence conjugale le concernant.

Le soccer américain est secoué depuis plusieurs jours par une affaire impliquant le sélectionneur de l'équipe nationale, Gregg Berhalter. L'entourage de Giovanni Reyna, furieux du traitement réservé au joueur de Dortmund durant la Coupe du monde, a fait ressurgir des faits de violence envers sa petite amie et future femme, Rosalind.

S'exprimant à la Harvard Business Review, Berhalter a regretté la tournure des récents événements, tout en réitérant sa volonté de continuer à la tête des USA.

"Lorsque nous avons commencé en 2018, nous voulions changer la façon dont le monde perçoit le football américain. Et je pense que lorsque vous posez des questions au monde entier sur notre équipe, le monde nous voit sous un jour complètement différent. Mais maintenant, il s'agit de pouvoir franchir la prochaine étape, et cette prochaine étape consiste à faire quelque chose qu'aucune équipe américaine n'a jamais fait, accéder aux demi-finales et voir ce qui se passe ensuite. Il y a donc beaucoup de grands défis à relever et bien sûr, j'aimerais poursuivre ma mission."