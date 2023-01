Scott Parker lance le choc face à Genk : "Nous n'aurons qu'une seule ambition..."

Baptême du feu ce dimanche pour Scott Parker à la tête du Club de Bruges.

Les Blauw en Zwart seraient bien inspirés de remporter la rencontre face au leader limbourgeois de ce dimanche (13h30), sous peine de voir leur retard rester en standby, voire s'élargir davantage.

Scott Parker, nouveau coach du Club de Bruges, est conscient de l'importance capitale de ce match mais reste néanmoins "réaliste" : "Je ne suis là que depuis quelques jours. Je vise le développement de mon équipe, et ma progression en tant que coach. Cela prendra du temps, mais mon travail consiste à ce que les joueurs appliquent les consignes le plus rapidement possible. Ces prochaines semaines, le groupe devra progresser et commencera alors à ressembler à l'équipe que je veux voir."

Débutant à Bruges, certes, Parker reste avant tout ambitieux et veut frapper un grand coup d'entrée. "Nous irons à Genk en tant que club du top, avec une seule ambition : obtenir un résultat", a affirmé l'Anglais, qui sait que Genk sera un gros morceau. "C'est une équipe très excitante, avec de la qualité, qui a très bien joué (lors de la première partie de saison). Cela explique pourquoi ils sont leaders du championnat."

"C'est un très gros match pour nous", a continué Parker. "Il sera important pour le reste de notre saison. Je crois en nos capacités. Nous aussi, nous avons des joueurs avec de bonnes qualités."