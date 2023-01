Zulte Waregem file en demi-finale de la Coupe

Après Malines, c'est le Essevée qui arrache son ticket pour le dernier carré de la Coupe de Belgique.

Mbaye Leye retrouve le dernier carré d'une compétition qu'il connaît par coeur. Vainqueur de la Coupe à trois reprises en tant que joueur et finaliste de cette même compétition en tant qu'entraîneur du Standard, le Sénégalais amène cette fois Zulte Waregem en demi-finale.

Devant leur public, ses hommes ont parfaitement exploité les erreurs du STVV qui, après moins d'une minute était déjà réduit à dix suite à l'exclusion de son gardien, Daniel Schmidt. Et malgré le penalty manqué par Zinho Gano à la 18e minute de jeu, le Essevée a ensuite fait la différence en deux temps.

Grâce à Alieu Fadera juste avant la pause et grâce à Ruud Vormer, buteur sur penalty à l'heure de jeu. Zulte Waregem s'impose (2-0) et accompagne Malines et l'Antwerp dans le dernier carré de la Coupe de Belgique. Le dernier ticket pour les demi-finales se jouera jeudi soir entre La Gantoise et l'Union.