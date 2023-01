Surprise au Cercle de Bruges : le président démissionne !

Le Cercle de Bruges a vu son président Vincent Goemaere démissionner de ses fonctions.

Vincent Goemaere (50 ans) était entré en fonction en janvier 2020, peu de temps avant la crise du Covid-19 qui avait mis le football belge et mondial en pause. Avant cela, il travaillait déjà au Cercle en tant qu'administrateur : Goemaere avait notamment amené Bernd Storck au Cercle de Bruges avec le succès qu'on connaît. En tant que président, il a également permis des avancées significatives dans le dossier du stade de Bruges.

Mais depuis un an et demi, l'AS Monaco avait décidé de mettre aux rênes du Cercle Ben Lambrecht, qui avait obtenu les pleins pouvoirs en ce qui concerne la gestion quotidienne du club. Son rôle étant réduit à peau de chagrin, Goemaere a donc décidé de démissionner, et quitte également son poste au sein du CA, rapporte Het Laatste Nieuws.