Le transfert d'Anouar Ait El Hadj devrait être officiel dès demain

Le Bruxellois vit ses derniers gestes à Anderlecht.

En partance pour Genk depuis plusieurs jours, Anouar Ait El Hadj devrait voir son transfert dans le Limbourg aboutir très prochainement. Le journaliste Marnik Geukens écrit aujourd'hui dans le Belang van Limburg que l'opération sera rendue officielle ce lundi.

Sous contrat jusque juin 2024 à Anderlecht, il devrait rapporter 2 millions d'euros à son club formateur et ainsi faire légèrement respirer les finances. Il s'agirait donc d'un transfert définitif et non d'un prêt comme cela a déjà été évoqué. Après 75 rencontres sous le maillot mauve, Anouar Ait El Hadj devrait s'engager jusqu'en juin 2027 à Genk.