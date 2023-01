Patrick Goots pointe du doigt le tendon d'Achille de l'Antwerp

L'Antwerp s'est incliné à l'Union SG (2-0) lors de la vingtième journée de D1A, et sans Michael Frey.

Patrick Goots n'est pas trop gêné par la défaite du Royal Antwerp FC contre l'Union SG. "Perdre contre l'Union n'est pas une honte. Ils ne sont pas deuxièmes par hasard et cela rendra les choses difficiles pour Genk dans la lutte pour le titre. Pour Anvers, nous savions à l'avance qu'il ne gagnerait pas tous les matchs de haut niveau", a confié l'ancien buteur à Gazet van Antwerpen.

"Si cet Anvers prend de l'avance, il sera difficile à battre. Mais lorsqu'elle est à la traîne, l'équipe - avec son banc limité - se laisse distancer. Il faut que quelque chose change au niveau des choix lors des remplacements. Soit les joueurs doivent revenir de blessure rapidement, soit des renforts sont nécessaires."

Le banc rouge et blanc ne ressemblait pas au banc d'un club de haut niveau ce dimanche. À l'Union, Mark van Bommel n'a pas pu faire appel à suffisamment de joueurs expérimentés et capables de renverser la situation lorsqu'ils étaient menés au score. Par exemple, les joueurs de banc Zeno Van Den Bosch, Kobe Corbanie, Christopher Scott et Bruny Nsimba avaient à peine 20 matches au compteur au plus haut niveau (Belgique et étranger confondus). En comparaison, au Club de Bruges, les sept remplaçants contre Anderlecht avaient un total de 835 matches de championnat dans les jambes.