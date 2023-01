Un temps dans le viseur d'Anderlecht, il se dirige vers LaLiga

La piste Viktor Tsygankov semble progressivement disparaître pour le RSC Anderlecht.

La semaine dernière, la presse flamande annonçait que l'international ukrainien Viktor Tsygankov était suivi par Anderlecht. En fin de contrat en juin prochain avec son club du Dynamo Kiev, Tsygankov se serait assis à la table des négociations avec les dirigeants des Mauves.

Mais, soyons réalistes, le transfert de ce joueur évalué à plus de 20 millions d'euros selon Transfermarkt vers le Parc Astrid aurait semblé assez improbable, d'autant plus que plusieurs autres écuries européennes s'étaient renseignées sur son profil. Anderlecht semblait bien en être conscient, puisque les Bruxellois ont déjà recruté Anders Dreyer pour plus de 4 millions d'euros.

D'ailleurs, Tsygankov était assis dans les tribunes du stade de Girona lors de la victoire de ce samedi face au FC Séville (2-1). Selon AS et L'Esportiu, sa signature chez le 11e de LaLiga ne devrait plus tarder.