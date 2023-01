Anderlecht au pied du mur ? "Je ne veux pas penser comme ça, non"

Anderlecht reçoit Zulte Waregem avant de se rendre à Seraing ; une semaine très importante, car en cas de mauvais résultats, les Mauves pourront probablement dire adieu au top 8.

Il y a à peine moins d'écart entre Anderlecht et ses deux futurs adversaires, relégables, qu'entre les Mauves et le top 8. Le RSCA doit venir à bout de Zulte Waregem et, si possible, de Seraing dimanche pour rester dans la course aux Playoffs. Mais Brian Riemer ne veut pas regarder à la situation comme telle. "Non, je ne veux pas considérer que le résultat des deux matchs à venir sera décisif. C'est trop dangereux, et trop facile, de juger à court terme comme cela", affirme-t-il en conférence de presse. "Je ne peux pas venir à chaque conférence de presse et dire, après un bon résultat : "c'est merveilleux", et après un mauvais : "c'est catastrophique". La saison serait longue et pénible dans ce cas".

Riemer le sait cependant : Anderlecht est dans une situation très difficile. "Nous sommes loin derrière au classement, c'est un fait. Mais en foot, vous ne contrôlez pas tout. Regardez face à l'Union, après 6 minutes, tout change. C'est comme ça. Nous allons prendre match après match et voir, en fin de phase classique, à quel point nous avons pu rattraper ce retard", analyse le Danois. "La pression ? Il y en a toujours à Anderlecht. Il faut gagner. Mais le foot est imprévisible. J'aimerais pouvoir contrôler l'issue, mais parfois tu es favori et tu perds, parfois c'est l'inverse...".

Le résultat acquis à Bruges donne la dynamique nécessaire

C'était le cas au Jan Breydel dimanche dernier, d'où Anderlecht est revenu avec un point totalement immérité. "Ce résultat positif obtenu de haute lutte à Bruges permet d'avoir un état d'esprit positif. Cela doit nous donner la dynamique nécessaire pour proposer une bonne performance demain", conclut Brian Riemer.