Jelle Vossen disponible pour affronter Anderlecht : "Il pourrait même être titulaire"

L'attaquant de 33 ans a manqué les cinq dernières rencontres en raison d'une contusion au poumon.

Jelle Vossen n'a pas encore joué la moindre minute en 2023. Victime d'une contusion au poumon juste avant la Coupe du Monde, l'attaquant de 33 ans va faire son retour dans le noyau de Mbaye Leye pour le déplacement à Anderlecht.

"Il est de nouveau en pleine forme et prêt à l'emploi. Il s'entraîne avec nous depuis trois jours. Il a parfaitement récupéré et est prêt à jouer. Il a très bien évolué en peu de temps et pourrait même commencer le match. Regardez Ruud Vormer. Des joueurs comme eux peuvent gérer facilement ces contre-temps et revenir rapidement. Vormer est déjà capable de jouer 90 minutes. Ce sera très rapidement le cas pour Jelle" commente Mbaye Leye en conférence de presse.