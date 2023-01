🎥 Supercoupe d'Italie : l'Inter écrase l'AC Milan !

Aucun Belge n'était au coup d'envoi de ce choc délocalisé entre Nerazzurri et Rossoneri.

L'AC Milan et l'Inter se défiaient à Riyad à l'occasion de la Supercoupe d'Italie délocalisée en Arabie Saoudite.

Sans aucun Belge au coup d'envoi de ce choc, le champion en titre concédait deux buts en première période.

Dimarco (10e) ouvrait d'abord le score ponctuant une superbe action collective.

Puis Dzeko (21e) doublait la mise, au terme d'une belle action individuelle.

Malgré les montées au jeu de De Ketelaere (64e) et Origi (65e), Lautaro Martínez (77e) triplait la mise et rapprochait les Nerazzurri un peu plus de la coupe, avec une superbe finition pour battre Tătărușanu.

The turn, two deft touches… Lautaro with absolute poetry. #SupercoppaItaliana đŸ””âš«ïž pic.twitter.com/AZys2BO7MC — Tarek M (@tmatar7) January 18, 2023

L'Inter s'adjuge le trophée avec la manière, toutefois sans Lukaku, qui n'a pas quitté le banc, tout comme Saelemaekers et Vranckx dans le camp d'en face.