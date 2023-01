Steve Mvoué est en mission au RFC Seraing : "Collins Fai, Martin Hongla et Jean Onana m'ont encouragé à rejoindre la Belgique"

Arrivé l'été dernier en provenance de Toulouse, le milieu de terrain enchaîne les titularisations et les bonnes performances.

Steve Mvoué commence tout doucement à se faire sa place au RFC Seraing. Le joueur âgé de 20 ans fait partie du onze type de Jean-Sébastien Legros et enchaîne les bonnes prestations. Après avoir marqué son premier but à Ostende, il a confirmer sa bonne forme contre le Standard de Liège. "Je profite de chaque occasion que j'ai pour être performant et aider l'équipe. Il m'a fallu un certain temps d'adaptation, je le reconnais. Je découvrais un nouveau championnat et je devais intégrer une nouvelle philosophie de jeu. À Toulouse, on avait plus souvent le ballon alors qu'à Seraing, il faut courir et bien défendre. De plus, les entraînements sont plus durs en Belgique qu'en France", a confié le médian.

© photonews

Le milieu de terrain continue d'apprendre. "Mes premiers matchs étaient difficiles. À chaque fois que je recevais le ballon, j'avais à peine le temps de regarder et de réfléchir puisque les joueurs pressent vite. J'ai progressé et la Jupiler Pro League va m'aider à grandir comme elle l'a fait avec des amis à moi. Collins Fai (ex-Standard), Martin Hongla (ex-Antwerp) et Jean Onana (ex-Mouscron) ont joué en Belgique et m'ont conseillé de venir. Ils ont tous dit que c'était un très bon championnat, mais dur. Je suis en mission ici. Seraing m'a offert une belle opportunité et je souhaite que le club reste en D1A. Les objectifs du club doivent être atteints à l'issue de la saison", a souligné l'international camerounais (1 sélection).

Outre les buts et les assists, le natif de Yaoundé compte bien être de nouveau appellé chez les Lions Indomptables. "J'espère retrouver la sélection nationale. Ça m'est arrivé à une reprise, mais je n'étais pas encore footballeur pro. Si je suis repris maintenant, cela aura une autre saveur", a conclu Mvoué.