"Trois bons points dans l'optique du match contre le Standard"

L'Antwerp a rapidement digéré sa défaite à l'Union.

L'Antwerp repart de la Côte avec trois points remportés face à Ostende (0-3).

"Je suis très heureux de cette victoire, surtout après avoir perdu contre l'Union. Nous avons très bien débuté et planté deux très beaux buts. Nous avons eu le contrôle jusqu'à la mi-temps et après, nous aurions dû mettre le troisième bien plus tôt. Nous avons laissé Ostende devenir dangereux et même revenir dans le jeu", a déclaré van Bommel après la rencontre.

"Ce penalty a été concédé à la suite d'un manque de rigueur et de concentration de notre part, heureusement que le poteau nous sauve. Il faut regarder la victoire et ne garder que cela en tête. Nous emportons trois bons points avec nous, dans l'optique du match à domicile de dimanche contre le Standard", ponctue le Néerlandais.