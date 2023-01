Ekkelenkamp s'impose enfin à l'Antwerp : "C'est la première fois pour moi"

Jurgen Ekkelenkamp a connu, cette saison, des hauts et des bas à l'Antwerp, mais il semble désormais installé dans le 11 de base.

Le milieu de terrain de 22 ans semblait prendre la direction du Club de Bruges, mais il a opté pour Anvers cet été. Là, il a bien débuté, mais il s'est aussi un peu effacé. "J'ai souffert de quelques douleurs, de blessures mineures", a expliqué Ekkelenkamp à Het Laatste Nieuws.

À l'Antwerp, Ekkelenkamp a également appris à connaître un emploi du temps particulièrement chargé. "Savez-vous ce que c'est ? Ce n'est que la première saison, pour moi, où je dois jouer chaque rencontre, et ce tous les trois jours".

"De plus, je suis arrivé ici tard cet été. Avant cela, je me suis entraîné au Hertha, mais je n'ai joué qu'un seul match de préparation. Il me manquait une certaine base et je l'ai ressentie au bout d'un moment", a déclaré Ekkelenkamp.

Entre-temps, le Néerlandais semble avoir trouvé sa place dans le onze de départ. Il a jusqu'à présent disputé 21 matchs pour le Great Old, au cours desquels, avec un but et 6 passes décisives.