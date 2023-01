Benfica ramène un flop parti en Angleterre l'été dernier

Benfica vient de réaliser la bonne affaire du mercato.

En 2017, Benfica vendait Gonçalo Guedes 30 millions d'euros au PSG. Le Portugais ne s'y imposait pas, partait en prêt 6 mois plus tard à Valence, qui l'achetait ensuite pour 40 millions d'euros en août 2018 après une très belle saison à 6 buts et 11 assists. L'été dernier, c'est Wolverhampton qui allait chercher Guedes, contre 32 millions d'euros cette fois.

Après une première partie de saison loupée et un petit but seulement, retour à la case départ : Guedes va faire son retour à Benfica, en prêt de 6 mois. Un retour à la maison à moindres frais pour l'international portugais, qui avait inscrit 11 buts et donné 16 assists en 68 matchs avec les Aigles. La bonne affaire.